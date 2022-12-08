"Мінний терор - жорсткіший за ракетний": Зеленський присвоїв загиблому начальнику поліції Черкащини звання Героя

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, які загинули 7 грудня в Херсонській області. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зокрема, указом №848 звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно начальнику Головного управління поліції в Черкаській області полковнику Михайлу Куратченку, а указом №849 орденами "За мужність" посмертно нагороджені капітани Ігор Мельник та Сергій Ненада, а також капрал Вадим Періжок.

"Ще раз – мої співчуття... Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили в мінну пастку", - зазначив Зеленський.

За словами президента, йдеться про ту форму російського терору, якій Україні доведеться протидіяти ще роками, оскільки "терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток" - закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

"Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - підкреслив він.

Глава держави також висловив вдячність усім партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою, зокрема Канаді, Японії, Великій Британії та Словаччині, амбасадорам й донорам ініціативи United24.

Нагадаємо також, що у День захисників і захисниць України 14 жовтня Зеленський нагородив званням Героя України, зокрема, 99-річного Мирослава Симчича, що був сотенним Української повстанської армії та відсидів 32 роки у радянських таборах, а також командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука.