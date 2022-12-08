"Минный террор - жестче ракетного": Зеленский присвоил погибшему начальнику полиции Черкасщины звание Героя

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших 7 декабря в Херсонской области. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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В частности, указом №848 звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено начальнику Главного управления полиции в Черкасской области полковнику Михаилу Куратченко, а указом №849 орденами "За мужество" посмертно награждены капитаны Игорь Мельник и Сергей Ненада, а также капрал Вадим Перижок.

"Еще раз – мои соболезнования... Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было оставлено много в Херсонской области, полицейские попали в минную ловушку", - отметил Зеленский.

По словам президента, речь идет о той форме российского террора, которой Украине придется противодействовать еще годами, поскольку "террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек" - закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры.

"Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории. Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наше ПВО", - подчеркнул он.

Глава государства также выразил благодарность всем партнерам, которые помогают Украине с противоминной работой, в частности, Канаде, Японии, Великобритании и Словакии, послам и донорам инициативы United24.

Напомним также, что в День защитников и защитниц Украины 14 октября Зеленский наградил званием Героя Украины, в частности, 99-летнего Мирослава Симчича, который был сотенным Украинской повстанческой армии и отсидел 32 года в советских лагерях, а также командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.