Начальник полиции Черкасской области погиб с тремя коллегами, подорвавшись на минах

В ходе проведения стабилизационных мероприятий в Херсонской области погибли, подорвавшись на каскаде вражеских мин, начальник Главного управления полиции в Черкасской области Михаил Куратченко и трое его коллег.

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Как сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко, это взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления Вадим Перижок.

По словам Клименко, еще четверо полицейских были ранены, врачи борются за их жизнь. Он положительно охарактеризовал погибших подчиненных и выразил соболезнования их семьям.

"Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда был верным присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине", - написал руководитель ведомства.

Напомним, что в ноябре в Харьковской области погибли, подорвавшись на мини, двое работников дорожной службы, а в конце октября - погиб по этой же причине судья Красноградского районного суда и пиротехник (в последнем случае еще пять человек пострадали).