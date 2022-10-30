В Харьковской области судья подорвался на взрывчатке

В поселке Борщева Харьковской области, которое длительное время находилось в оккупации в результате подрыва на взрывчатке, погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"29 октября 2022 трагически погиб судья Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрий Константинов, 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

Судья подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщева Харьковской области, которое длительное время находилось в оккупации.

"Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Сергеевича и разделяет боль по поводу тяжелой, невосполнимой потери. Вечная и светлая память…", - добавили в пресс-службе Верховного Суда.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.