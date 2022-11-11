В Харькове подорвались двое детей на неизвестном устройстве

11 ноября в Салтовском районе Харькова на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое детей.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы", - подчеркнул Синегубов.

Он напомнил, что в случае обнаружения таких предметов необходимо вызвать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102.

Отметим, что в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому людей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог.

8 ноября 2 работника дорожной службы подорвались на мине и погибли. Еще двое мужчин получили ранения.

Также недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.