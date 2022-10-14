Зеленський присвоїв звання Героя України майже двом десяткам військових та сотенному УПА Симчичу

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" низці українських військовослужбовців, роздав інші ордени ще десяткам військових, а певним підрозділам Збройних сил України присвоїв почесні найменування. Про це йдеться в указах глави держави №№699-702, 704-709, 711, 715-721 від 14 жовтня.

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Зокрема, таке звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєне полковникам Олегу Гончаруку, Євгенію Курашу, Ігорю Скибюку, підполковникам Дмитру Завадському, Ростиславу Козію, Сергію Побережцю, майору Євгену Соловйову та посмертно майору Національного антикорупційного бюро Івану Гвоздєву.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороди удостоєні полковник Валерій Падитель, а також майстер-сержант Борис Харчук.

З формулюванням "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу", звання Героя України з врученням ордена присвоєне командувачу Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Фото: пресслужба президента

За героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні української державності та багаторічну плідну громадську діяльність таку ж відзнаку отримав 99-річний Мирослав Симчич, що був сотенним Української повстанської армії та відсидів 32 роки у радянських таборах.

Як повідомляє пресслужба президента, з його рук найвищу державну нагороду отримав у п'ятницу, зокрема, Олещук, який організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова та Дніпра.

"Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі. 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару з боку Росії, його підрозділи у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ знищили 1 літак Су-25, 45 ракет різного типу, 22 дрони-камікадзе типу Shahed-136. 11 жовтня було знищено вісім таких дронів-камікадзе, 20 крилатих ракет і три БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагороджений також Олег Гончарук, під керівництвом якого підрозділи та військові формування на Запорізькому напрямку вели запеклі бої із силами противника, що переважали в кілька разів. Зазначається, що застосовуючи маневрену оборону, на кожному рубежі ворогу завдавали максимальних втрат у техніці та живій силі. Підрозділам під командуванням Гончарука також вдалося звільнити низку населених пунктів у Запорізькій області.

Фото: пресслужба президента

Стосовно Дмитра Завадського вказано, що його батальйон в березні та квітні давав гідну відсіч ворогу на Луганщині поблизу селища Новотошківське, а згодом здійснив укріплення позицій у цьому районі: ворог зазнав значних людських та матеріально-технічних втрат.

Також відзначено Євгенія Кураша, який з 5 до 11 вересня під час ведення наступальних дій на Ізюмському напрямку рішуче та вміло керував діями підрозділів бригади та резерву. Підрозділи бригади Кураша звільнили низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

"Золоту Зірку" також отримав Ростислав Козій, який із початку повномасштабного вторгнення Росії командував підрозділами батальйону на передових позиціях у Луганській області. Зокрема, він керував оборонними та наступальними діями поблизу населених пунктів Лопаскине, Зарічне, Лиман, Богородичне, виконуючи поставлені завдання та знищуючи противника.

Найвищу державну нагороду президент також вручив Сергію Побережцю, який керує роботою зенітного ракетного дивізіону ЗСУ, що забезпечує прикриття важливих військових та інфраструктурних об’єктів держави. Під його командуванням у квітні було відновлено ракетну техніку зенітного ракетного дивізіону, який знищує ворожі повітряні цілі. 10 жовтня, під час масованого ракетного удару по території України, підрозділ знищив чотири крилаті ракети та шість БПЛА типу Shahed-136, при цьому жодна повітряна ціль не пройшла через зону ураження дивізіону в напрямку Києва та об’єктів, що прикриваються.

Фото: пресслужба президента

Нагороджений також Ігор Скибюк, який на початку вересня здійснював керівництво підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма. Вказано, що завдяки його рішучості, чітким і своєчасно відданим бойовим наказам підрозділи бригади звільнили від окупантів низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

Орден отримав і Борис Харчук, група під керівництвом якого неодноразово знищувала сили й засоби противника, успішно здійснювала засідки та прикриття інших груп, що приводило до успішного виконання бойового завдання та відбиття ворожих наступів. У середині червня під час відбиття атаки противника Харчук зазнав осколкових поранень та втратив третину лівої руки.

Відзначений найвищою нагородою і начальник відділу Управління СБУ в Миколаївській області Сергій Качан, який організував оборону управління та якісну взаємодію з військовими формуваннями, які перебували у Миколаєві, і ця співпраця дала змогу керувати засобами артилерійських розрахунків, збивати наступи противника та здійснювати ураження ворожої техніки та особового складу. За безпосередньої участі полковника було проведено 26 оперативно-бойових заходів із розвідки та знищення сил і засобів противника.

"Золоту Зірку" з рук Зеленського отримав і начальник артилерії Олег Голіней, гаубична артилерійська батарея під керівництвом якого 25 лютого, під час наступу російських військ на Сєвєродонецьк Луганської області, знищила техніку й особовий склад ворога в районі Трьохізбенки. Голіней разом з підлеглими три години стримував наступ ворога, даючи можливість іншим підрозділам ЗСУ відійти та закріпитися на запасних позиціях у Сєвєродонецьку. Зазначено, що протягом війни його батарея неодноразово знищувала техніку й солдатів противника, зокрема було зруйновано прихований ангар з ворожою технікою та знищено командний пункт, пункт забезпечення та склад боєприпасів російських військ.

Фото: пресслужба президента

Нагороджений також командир роти окремого загону спецпризначення "Азов" Нацгвардії Лев Пашко, під керівництвом якого група нацгвардійців наприкінці березня у виснажливому бою зупинила чергову спробу прориву ворога з боку населеного пункту Гнутове. 28 березня, коли агресор здійснив спробу переправити техніку через річку Кальміус, група гвардійців під керівництвом лейтенанта обстріляла техніку, не дозволивши перебазувати її на правий берег річки. На початку квітня група під командуванням лейтенанта здійснила успішний штурм блокпоста окупантів на околиці міста попри те, що противник переважав у силі (15 нацгвардійців проти 50 окупантів).

Відзначений орденом "Золота Зірка" і снайпер НГУ старший сержант Дмитро Фінашин. Наприкінці травня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині під час жорсткого бою старший сержант зумів виявити та знищити двох ворожих снайперів, чим дав побратимам змогу безпечно змінити позицію для корегування артилерії. Під час мінометного обстрілу він дістав багатоуламковий перелом верхньої третини лівого плеча, але зміг самостійно зупинити кровотечу та залишився на вогневій позиції, щоб прикривати відхід побратимів. Від поранень він втратив свідомість, а прийшовши до тями, побачив, що залишився один. Попри велику втрату крові та біль старший сержант майже через дві доби зміг самостійно дістатися до підрозділу ЗСУ, де йому було надано медичну допомогу. Через важке поранення Фінашин втратив ліву руку.

Зазначимо при цьому, що укази щодо нагородження найвищою нагородою останніх чотирьох осіб Офіс президента не публікував, але, як зазначено вище, в опублікованих указах є принаймні п'ять пропусків в нумерації.

Фото: пресслужба президента

Також президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня трьох людей, орденом “За мужність” І ступеня - ще 5, ІІ ступеня - 25, ІІІ ступеня - 26 (в тому числі одного солдата посмертно), медаллю “За військову службу Україні” - 5 осіб, орденом Данила Галицького - 3, медаллю “За військову службу Україні” - 4. Також медаль “Захиснику Вітчизни” отримав майор Олександр Вороненко. Окрім цього, відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" отримала 21 особа.

В свою чергу, 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ присвоєне почесне найменування "імені Максима Кривоноса", 138-й радіотехнічній бригаді ПС- найменування "Наддніпрянська", а 11-му зенітному ракетному полку ПС найменування "Шепетівський".

Нагадаємо, що саме 14 жовтня відзначається Днем захисників і захисниць України. 14 жовтня також є датою заснування Української повстанської армії.