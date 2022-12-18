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В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС
Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.
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Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - отметил он.
Также Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов области. За сутки обошлось без жертв и пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 29 ноября в Харьковской области мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.