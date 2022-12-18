Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС

В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - отметил он.

Также Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов области. За сутки обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 29 ноября в Харьковской области мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.

Автор:
Нина Комащенко