В Харьковской области на мине подорвался сотрудник ГСЧС

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подорвался на мине в Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - отметил он.

Также Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов области. За сутки обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 29 ноября в Харьковской области мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.