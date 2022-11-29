В Харьковской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В Харьковской области мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего среднее", - отметил он.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. По словам Синегубова, есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. Обошлось без пострадавших.

Также в Липецкой громаде Харьковского района в результате обстрела россиян возник пожар - горела хозяйственная постройка.

Напомним, 25 ноября россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Жертв среди гражданского населения нет.