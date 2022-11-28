На Харьковщине эксгумированы тела пяти человек, погибших в результате российского авиаудара

На кладбище села Слобожанское Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тела пяти мирных жителей, погибших в результате российской вооруженной агрессии, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Они погибли в многоэтажке, разрушенной 9 марта в результате авиационной бомбардировки села. Среди погибших: две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик 1 год 9 месяцев. В настоящее время их тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование было начато по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины. Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции №1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

Напомним, несколько дней назад, как сообщало министерство по вопросам реинтеграции, на деоккупированных Николаевской и Херсонской областях было отработано 50 мест захоронений, было идентифицировано около 200 тел погибших.

Работы начались уже в первый день деоккупации, условия сложные, поскольку ситуация без опасности до сих пор нестабильна. В работе поисковикам помогают местные.