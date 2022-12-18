Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: повреждены дома

Российские оккупационные войска продолжают террор Днепропетровской области. В ночь на 18 декабря оккупанты пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты обстреляли три громады - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

"В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь - он остался лечиться дома. В городе повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия", - отметил Резниченко.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в ночь на 17 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждены дома и линии электропередач.