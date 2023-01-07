В Україні створили мапу вибухонебезпечних територій

В Україні створили інтерактивну мапу територій, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. З її допомогою громадяни можуть обрати безпечний маршрут для пересування.

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Про це повідомляє ДСНС.

"На цій мапі відображуються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно наявної у ДСНС інформації (похибка локалізації становить до 30 м)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС рекомендують використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідувані місць, на яких велись бойові дії.

Мапу можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 3 січня двоє людей підірвалися на полишеній ворогами вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.