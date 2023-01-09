Россия сделала в Украине самое большое минное поле в мире

Российская Федерация своим вторжением создала в Украине самое большое минное поле в мире. Площадь минирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводятся работы по разминированию.

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Об этом в интервью южнокорейскому агентству Yonhap News Agency сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сейчас это крупнейшее минное поле в мире. Это не только усложняет людям передвижение, но и влечет за собой серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - рассказал он.

В издании отметили, что размер минного поля – 250 000 квадратных километров – превышает не только весь Корейский полуостров (около 221 000 квадратных километров), но и Лаос, Румынию (каждая около 238 000 квадратных километров) и Британию (около 2).

Напомним, что, кроме минирования полей, населенных пунктов, дорог, в Украине также заминирована часть побережья, в частности в Одесской области. Недавно подразделение военно-морские силы Вооруженных сил Украины обезвредило морскую мину, плававшую у одного из пляжей региона.

Кроме того, в освобожденных регионах люди время от времени попадают на мины. В то же время, чаще погибают спасатели, которые непрерывно проводят разминирование территорий, рискуя жизнью. Так, 24 декабря во время разминирования территории Херсонщины взорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Житомирщины.