В Украине разработали "карандаш" для разминирования - "Укроборонпром"

Специалисты одного из предприятий "Укроборонпрома" создали образец изделия для прожигания металла SF-1. Похожее на карандаш изделие приводит к выгоранию взрывчатого вещества.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Благодаря его экзотермической порошковой смеси, он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, к примеру, боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий", - говорится в сообщении.

Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей.

В "Укроборонпроме" отмечают, что устройство безопасно в использовании.

В пресс-службе добавили, что предприятие-разработчик "карандаша" является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории государства.

Напомним, "Укроборонпром" договорился, по меньшей мере, с шестью странами-членами НАТО о совместном производстве тяжелого вооружения и военной техники. Для этого будут использовать как имеющиеся мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.