Украина получила самую большую машину для разминирования Armtac 400

Самую большую машину для разминирования Armtac 400 стоимостью более 18 млн грн получила Украина, она уже выполняет задачи в Харьковской области.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С Armtac 400 саперы будут защищены. Ведь он имеет дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную - внутри бронированной и звукоизолированной кабины", - сообщил он.

По его словам, Armtac 400 может зачищать более 2400 м2 территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. А мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Федоров подчеркнул, что ГСЧС разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов каждый день, а новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее.

Министр добавил, что приобрести машину удалось благодаря донатам через UNITED24. Также он сообщил, что "Укрпочта" запустила марку с собакой-сапером Патроном, чтобы купить еще один Armtac 400.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отмечал, что минная опасность в области остается очень высокой.