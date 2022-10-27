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Общество
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Украина получила самую большую машину для разминирования Armtac 400

Украина получила самую большую машину для разминирования Armtac 400

Самую большую машину для разминирования Armtac 400 стоимостью более 18 млн грн получила Украина, она уже выполняет задачи в Харьковской области.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С Armtac 400 саперы будут защищены. Ведь он имеет дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору безопасность. Также управлять машиной можно вручную - внутри бронированной и звукоизолированной кабины", - сообщил он.

По его словам, Armtac 400 может зачищать более 2400 м2 территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. А мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Федоров подчеркнул, что ГСЧС разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов каждый день, а новая машина поможет делать это быстрее и безопаснее.

Министр добавил, что приобрести машину удалось благодаря донатам через UNITED24. Также он сообщил, что "Укрпочта" запустила марку с собакой-сапером Патроном, чтобы купить еще один Armtac 400.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отмечал, что минная опасность в области остается очень высокой.