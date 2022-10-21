ООН поможет Украине с разминированием

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины договорилось с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о помощи в разминировании украинской земли.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что 20 команд ГСЧС и Государственной спецслужбы транспорта получат технические средства и средства персональной защиты, такие как металлодетекторы, бронированные шлемы, бронежилеты, минные тралы, широкорамочные металлоискатели, бронированные экскаваторы и другое оборудование.

Это поможет украинским пиротехникам очищать украинскую территорию от взрывоопасных предметов.

"В Украине ЮНОПС активно поддерживает реформы в сфере верховенства права, социальной защиты, экономического роста, охраны окружающей среды, разминирования, здравоохранения и т.д.", - отметили в Минреинтеграции.

Отметим, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий, обезвреживая ежедневно сотни взрывоопасных предметов.

Но минная опасность остается очень высокой. Так, 19 октября в Изюмском районе на мини подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения"

Напомним, ранее в ГСЧС заявляли, что разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% от всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.