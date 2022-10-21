ООН допоможе Україні з розмінуванням

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України домовилося з представниками Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про допомогу у розмінуванні української землі.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту, такі як металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування.

Це допоможе українським піротехнікам очищати українську територію від вибухонебезпечних предметів.

"В Україні ЮНОПС активно підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо", - зазначили в Мінреінтеграції.

Зазначимо, піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій, знешкоджуючи щодня сотні вибухонебезпечних предметів.

Але мінна небезпека залишається дуже високою . Так, 19 жовтня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення"

Нагадаємо, раніше ДСНС заявляла, що розмінування українських територійможе зайняти від 5 до 10 років. Загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів.