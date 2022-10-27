Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна отримала найбільшу машину для розмінування Armtac 400

розмінування, харківщина
Фото: Telegram Михайла Федорова

Найбільшу машину для розмінування Armtac 400 вартістю понад 18 млн грн отримала Україна, вона вже виконує завдання в Харківській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"З Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну — всередині броньованої та звукоізольованої кабіни", - повідомив він.

За його словами, Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м2 території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Федоров наголосив, що ДСНС розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів щодня, а нова машина допоможе робити це швидше та безпечніше.

Міністр додав, що придбати машину вдалося завдяки донатам через UNITED24. Також він повідомив, що "Укрпошта" запустила марку з собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов наголошував, що мінна небезпека в області залишається дуже високою.