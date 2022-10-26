В Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников, есть погибший

Автомобиль пиротехников ГСЧС наехал на вражескую мину в Изюмском районе Харьковской области, один человек погиб, еще пять получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Все раненые госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести" , - отметил он .

Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой и призвал всех быть максимально осторожными.

"Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, там где уже провели разминирование взрывотехники", - добавил он.

Напомним, 19 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. 2 человека погибли.