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В Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников, есть погибший
Автомобиль пиротехников ГСЧС наехал на вражескую мину в Изюмском районе Харьковской области, один человек погиб, еще пять получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Все раненые госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести" , - отметил он .
Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой и призвал всех быть максимально осторожными.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, там где уже провели разминирование взрывотехники", - добавил он.
Напомним, 19 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. 2 человека погибли.