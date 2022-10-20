В Харьковской области на мини подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС

19 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. 2 человека погибли.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области, за сутки они обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

"Впрочем, в области все еще очень высока минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения", - отметил Синегубов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

Напомним, оккупанты утром 18 октября обстреляли Харьков. Под удар под врага попало одно из промышленных предприятий города.