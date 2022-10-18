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Тип
Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Окупанти обстрілюють Харків, пролунало дві серії вибухів

харків,обстріл

Російські окупанти зранку 17 жовтня обстрілюють Харків. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за 5 хвилин в місті було дві серії вибухів.

"За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста", - зазначив він.

Нагадаємо, що 14 жовтня росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову.