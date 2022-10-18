- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
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Окупанти обстрілюють Харків, пролунало дві серії вибухів
Російські окупанти зранку 17 жовтня обстрілюють Харків. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за 5 хвилин в місті було дві серії вибухів.
"За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста", - зазначив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 14 жовтня росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову.