В Україні розробили "олівець" для розмінування - "Укроборонпром"

Фахівці одного з підприємств "Укроборонпром" створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу SF-1. Схожий на олівець виріб спричиняє вигорання вибухової речовини.

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Про це повідомила пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

"Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій", – йдеться у повідомленні.

Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Зазначається, що це підвищить якість розмінування та збереже життя людей.

В "Укроборонпромі" наголошують, що пристрій безпечний у використанні.

У пресслужбі додали, що підприємство-розробник "олівця" є оператором протимінної діяльності в Україні та отримало сертифікат, який дає право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території держави.

Нагадаємо, "Укроборонпром" домовився щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО про спільне виробництво важкого озброєння та військової техніки. Для цього використовуватимуть як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.