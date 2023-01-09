Росія зробила в Україні найбільше мінне поле у світі

Російська Федерація своїм вторгненням спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.

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Про це в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap News Agency повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі це найбільше мінне поле у світі. Це не тільки ускладнює людям пересування, але й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей,— розповів він.

В виданні зауважили, що розмір мінного поля — 250 000 квадратних кілометрів — перевищує не тільки весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), але й Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (близько 244 000 квадратних кілометрів).

Нагадаємо, що окрім мінування полів, населених пунктів, доріг, в Україні також замінована частина узбережжя, зокрема в Одеській області. Нещодавно підрозділ військово-морські сили Збройних сил України знешкодив морську міну, що плавала біля одного з пляжів регіону.

Крім того, в звільнених регіонах люди час від часу потрапляють на міни. Водночас частіше гинуть рятувальники, які безупинно проводять розмінування територій, ризикуючи життям. Так, 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини.