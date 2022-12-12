В Донецкой области при разминировании погибли трое пиротехников ГСЧС

Три пиротехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли 12 декабря во время проведения работ по разминированию в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

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Погибшими оказались начальник отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Евгений Сагайда 1998 года рождения, начальник отделения подводного разминирования этого отряда Александр Кулинич 2000 года рождения и старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ Максим Лизя 1979 года рождения.

Отмечается, что "произошла детонация взрывоопасного предмета", в результате чего еще двое пиротехников были ранены. Врачи сейчас борются за их жизнь.

"Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. В этот горький миг разделяем ваше горе и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Светлая память!" – добавили в ГСЧС.

Отметим, что утром в понедельник заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале о ракетном ударе российских оккупантов по Константиновке, из-за которого было повреждено здание школы. При этом он отметил, что никто не пострадал.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщая о ситуации с обстрелами в регионе по состоянию на утро 12 декабря, заявлял, что "россияне ранили одного человека в Константиновке, попали в дом и бывшую школу".

Напомним также, что 7 декабря в ходе стабилизационных мероприятий в Херсонской области погибли, подорвавшись на каскаде вражеских мин, начальник Главного управления полиции в Черкасской области Михаил Куратченко и трое его коллег. Куратченко президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины.