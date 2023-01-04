В Одесской области обезвредили морскую мину, плававшую у пляжа

Подразделение военно-морских сил Вооруженных сил Украины обезвредило морскую мину, плававшую у одного из пляжей Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Согласно сообщению, противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесщины. Об опасной находке было немедленно доложено военным. Взрывоопасный предмет оперативно обезврежен силами группы разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ в опасную зону и сообщите соответствующие службы", - отметили в пресс-службе ВМС.

Напомним, по состоянию на середину декабря в результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли 54 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.