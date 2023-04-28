Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 28 квітня 2023 року вже посіяли 1 млн 368 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що українські аграрії розпочали сівбу сої, зокрема 13 регіонів уже посіяли 18,8 тис. га.

За минулий тиждень всього посіяно 362,3 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Сумщини – 70,9 тис. га.

Загалом зернових та зернобобових культур уже засіяно 1 млн 368 тис. га, з яких:

ярої пшениці – 206,1 тис. га;

ярого ячменю – 639,0 тис. га;

гороху – 121,2 тис. га;

вівса – 112,2 тис. га;

кукурудзи – 252,7 тис. га;

проса – 4,5 тис. га;

гречки – 0,33 тис. га;

інших зернових та зернобобових – 32 тис. га.

Крім того, сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, посіяно – 96,1 тис. га.

Також соняшник сіють у всіх областях України, наразі посіяно – 490,2 тис. га.

Зазначимо, весняна посівна в Україні набирає обертів. За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.