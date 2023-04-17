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Категорія
Агро
Дата публікації

Аграрії зможуть отримати компенсацію за придбане насіння однієї з олійних культур

соя
Фермери, які вирощують не генномодифіковану сою, зможуть отримати компенсацію за насіння

В Україні стартував проект з підтримки малих фермерів, які вирощують сою з оригінального насіння. Проект ініціювала Асоціація "Дунайська Соя", щоб показати переваги сойового оригінального насіння відносно генномодифікованого.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що аграрії отримають 15% компенсації за придбане оригінальне сертифіковане насіння сої під посівну кампанію-2023.

У проекті можуть взяти участь виробники із загальним земельним банком до 1 тисячі  га, кінцевими бенефеціарними власниками яких є громадяни України.

Як зазначають ініціатори проекту, фермерам також нададуть агрономічний супровід  з боку фахівців Асоціації в рамках впровадження програми "Протеїнового партнерства".

Така підтримка, на думку Асоціації,  стимулюватиме українських аграріїв вирощувати не генномодифіковану сою і сприятиме розвитку потенціалу малих фермерів.

Проект триватиме до 31 липня 2023 року включно.

Деталі, перелік документів та інструкція щодо участі вказані на сайті проекту.

Зазначимо, експорт української сої до Європи наближається до 1 млн тонн,  що є історичним максимумом для даної олійної культури.

Нагадаємо, програма USAID АГРО надасть 367 мільйонів гривень для співфінансування проєктів з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо.

Автор:
Світлана Манько