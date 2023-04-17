Аграрии смогут получить компенсацию за приобретенные семена одной из масличных культур

В Украине стартовал проект по поддержке малых фермеров, выращивающих сою из оригинальных семян. Проект инициировала Ассоциация "Дунайская Соя", чтобы показать преимущества соевых оригинальных семян относительно генномодифицированных.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что аграрии получат 15% компенсации за приобретенные оригинальные сертифицированные семена сои под посевную кампанию-2023.

В проекте могут принять участие производители с общим земельным банком до 1 тысячи га, конечными бенефециарными владельцами которых являются граждане Украины.

Как отмечают инициаторы проекта, фермерам также представят агрономическое сопровождение со стороны специалистов Ассоциации в рамках внедрения программы "Протеинового партнерства".

Такая поддержка, по мнению Ассоциации, будет стимулировать украинских аграриев выращивать не генномодифицированную сою и способствовать развитию потенциала малых фермеров.

Проект продлится до 31 июля 2023 года включительно.

Детали, перечень документов и инструкция по участию указаны на сайте проекта.

Отметим, экспорт украинской сои в Европу приближается к 1 млн тонн, что является историческим максимумом для данной масличной культуры.

Напомним, программа USAID АГРО предоставит 367 миллионов гривен для софинансирования проектов по поддержке переработки зерновых, масличных и бобовых культур на продовольственные, кормовые, промышленные продукты и биотопливо.