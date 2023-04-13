Ирландия выделяет 450 000 евро на поддержку картофелеводства в Украине

Ирландия через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) планирует распространить посадочный картофель среди 10 000 украинских наиболее уязвимых фермерских хозяйств в сельской местности, в частности, в селах на линии фронта. На это из бюджета выделяют 450 000 евро.

Об этом сообщает Ассоциация украинцев в Республике Ирландия (АУРИ).

Отмечается, что планируется передать не менее 50 кг такого посадочного картофеля на одного фермера.

Посадочный картофель выращивался специально для агроэкологических условий Украины производителями в Нидерландах и Франции для ирландской компании IPM Potato Ltd.

Объявляя о такой поддержке, министр сельского хозяйства Ирландии Чарли МакКоналог подчеркнул, что этот объем качественного посадочного материала имеет потенциал для производства до 7 тыс. тонн продовольственного картофеля. А это среднегодовое потребление картофеля для 45-50 тысяч человек.

"Данный проект поддержит усилия по восстановлению сельскохозяйственного потенциала Украины и поможет сельским семьям возобновить производство картофеля для собственного потребления в домохозяйствах", - отметил МакКоналог.

Украина входила в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире, и основная часть ее производства приходилась именно на мелкие фермерские хозяйства.

Но с началом войны структура поставок семенного картофеля в Украину была нарушена, а импорт сертифицированного семенного материала серьезно затруднен.

Напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Японии реализует программу по предоставлению семян кукурузы и подсолнечника для поддержки малых фермерских хозяйств и других сельскохозяйственных производителей во время весенней посевной кампании 2023 года.

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