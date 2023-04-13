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Ірландія виділяє 450 000 євро на підтримку картоплярства в Україні
Ірландія через Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО) планує розповсюдити посадкову картоплю серед 10 000 українських найбільш вразливих фермерських господарств у сільській місцевості, зокрема у селах на лінії фронту. На це з бюджету виділяють 450 000 євро.
Про це повідомляє Асоціація Українців в Республіці Ірландія (АУРІ).
Зазначається, що планується передати щонайменше по 50 кг такої посадкової картоплі на одного фермера.
Посадкова картопля вирощувалась спеціально для агроекологічних умов України виробниками в Нідерландах і Франції для ірландської компанії IPM Potato Ltd.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Оголошуючи про таку підтримку, міністр сільського господарства Ірландії Чарлі МакКоналог наголосив, що цей обсяг якісного посадкового матеріалу має потенціал для виробництва до 7 тис. тонн продовольчої картоплі. А це середньорічне споживання картоплі для 45-50 тисяч осіб.
"Цей проєкт підтримає зусилля з відновлення сільськогосподарського потенціалу України та допоможе сільським сім’ям відновити виробництво картоплі для власного споживання в домогосподарствах", - зазначив МакКоналог.
Україна входила до п’ятірки найбільших виробників картоплі у світі, і основна частина її виробництва припадала саме на дрібні фермерські господарства.
Але з початком війни структура постачання насіннєвої картоплі в Україні була порушена, а імпорт сертифікованого насіннєвого матеріалу наразі серйозно ускладнений.
Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії реалізує програму з надання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки малих фермерських господарств та інших сільськогосподарських виробників під час весняної посівної кампанії 2023 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com