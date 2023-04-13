Ірландія виділяє 450 000 євро на підтримку картоплярства в Україні

Ірландія через Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО) планує розповсюдити посадкову картоплю серед 10 000 українських найбільш вразливих фермерських господарств у сільській місцевості, зокрема у селах на лінії фронту. На це з бюджету виділяють 450 000 євро.

Про це повідомляє Асоціація Українців в Республіці Ірландія (АУРІ).

Зазначається, що планується передати щонайменше по 50 кг такої посадкової картоплі на одного фермера.

Посадкова картопля вирощувалась спеціально для агроекологічних умов України виробниками в Нідерландах і Франції для ірландської компанії IPM Potato Ltd.

Оголошуючи про таку підтримку, міністр сільського господарства Ірландії Чарлі МакКоналог наголосив, що цей обсяг якісного посадкового матеріалу має потенціал для виробництва до 7 тис. тонн продовольчої картоплі. А це середньорічне споживання картоплі для 45-50 тисяч осіб.

"Цей проєкт підтримає зусилля з відновлення сільськогосподарського потенціалу України та допоможе сільським сім’ям відновити виробництво картоплі для власного споживання в домогосподарствах", - зазначив МакКоналог.

Україна входила до п’ятірки найбільших виробників картоплі у світі, і основна частина її виробництва припадала саме на дрібні фермерські господарства.

Але з початком війни структура постачання насіннєвої картоплі в Україні була порушена, а імпорт сертифікованого насіннєвого матеріалу наразі серйозно ускладнений.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Японії реалізує програму з надання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки малих фермерських господарств та інших сільськогосподарських виробників під час весняної посівної кампанії 2023 року.

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