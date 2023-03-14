Експерт розповів, чому українська картопля "програє" на зовнішніх ринках

Українська картопля, яка могла б бути доступною для експорту з України, не задовольняє якісних параметрів ЄС та навіть ринків країн, що раніше входили до СРСР.

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Про це повідомив міжнародний консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Федір Рибалко, пише EastFruit.

Експерт повідомив, що ціни на картоплю в Україні найнижчі за останні роки для цього періоду часу. У середньому ціни на картоплю на третину нижчі, ніж середній рівень для першої декади березня. Такі ціни на картоплю через те, що у 2022 році Україна, попри війну, змогла зібрати високий урожай картоплі. При цьому попит падає.

"Уже зараз можна констатувати, що оптові ціни на картоплю в Україні в сезоні 2022/23 років будуть рекордно низькими для останніх років і що професійні фермери зазнають значних збитків", - зазначив він.

Ціни на картоплю в сусідніх Молдові, Польщі та Грузії на порядок вищі, ніж в Україні. Але, українська картопля "програє" через низьку якість.

"При цьому "якість" – це зовсім не тільки "смак", а те, за що покупець готовий платити хорошу ціну: рівні чисті бульби одного сорту, бажано відкалібровані за розміром, без механічних пошкоджень і хвороб", - зазначає експерт.

За його словами, основним ринком збуту для картоплі з України протягом багатьох років залишається Молдова. Проте навіть до Молдови постачається саме картопля найвищої якості – чиста, сортова, запакована, бо тут за неї споживачі були готові платити доволі високу ціну.

Також Україна весь цей сезон намагалася продавати картоплю в Грузію, однак продавалася вона там погано.

Нагадаємо, ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) оголосила тендер на закупівлю та доставку насіння картоплі для підтримки вразливих домогосподарств у сільській місцевості під час весняної посівної кампанії в Україні. Так, насіння картоплі буде розподілено у дев'яти найбільш постраждалих областях уздовж лінії фронту.