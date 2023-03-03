Ціни на цибулю б’ють нові рекорди: яка вартість

На ринку України зберігається тенденція зростання і без того вже рекордних цін на ріпчасту цибулю, обумовлена скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах і стабільно високим попитом в даному сегменті.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, відпускні ціни на ріпчасту цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як зазначають експерти проєкту, попит оптових компаній на цибулю, як і раніше, залишається досить високим, що дає змогу виробникам переглядати ціну на свою продукцію в бік підвищення.

Також підтримку цінам надає скорочення пропозиції на ринку, зважаючи на те, що багато великих господарств уже фактично завершили продажі ріпчастої цибулі.

Необхідно зазначити, що наразі ціна на цибулю в Україні в середньому вже в 4 рази вища, ніж у перший тиждень березня 2022 року, і є рекордним показником за всю історію незалежності.

"Учасники ринку не відкидають, що тенденція до подорожчання на цю продукцію збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю прискорюватимуться в міру скорочення запасів у сховищах українських господарств", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору".

Так, морква подорожчала у середньому на 25% і коштує від 25 до 30 грн/кг.

Також українські виробники пропонують білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг, що в середньому вдвічі дорожче, ніж тижнем раніше.