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Ціни на цибулю б’ють нові рекорди: яка вартість
На ринку України зберігається тенденція зростання і без того вже рекордних цін на ріпчасту цибулю, обумовлена скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах і стабільно високим попитом в даному сегменті.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, відпускні ціни на ріпчасту цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-47 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.
Як зазначають експерти проєкту, попит оптових компаній на цибулю, як і раніше, залишається досить високим, що дає змогу виробникам переглядати ціну на свою продукцію в бік підвищення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також підтримку цінам надає скорочення пропозиції на ринку, зважаючи на те, що багато великих господарств уже фактично завершили продажі ріпчастої цибулі.
Необхідно зазначити, що наразі ціна на цибулю в Україні в середньому вже в 4 рази вища, ніж у перший тиждень березня 2022 року, і є рекордним показником за всю історію незалежності.
"Учасники ринку не відкидають, що тенденція до подорожчання на цю продукцію збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю прискорюватимуться в міру скорочення запасів у сховищах українських господарств", - підкреслюють аналітики.
Нагадаємо, в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору".
Так, морква подорожчала у середньому на 25% і коштує від 25 до 30 грн/кг.
Також українські виробники пропонують білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг, що в середньому вдвічі дорожче, ніж тижнем раніше.