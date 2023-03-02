Морква в Україні різко подорожчала: які ціни

Українські виробники пропонують моркву від 25 до 30 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"З початку поточного тижня українські виробники почали активно підвищувати відпускні ціни на моркву", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зростання цін зумовлене доволі високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси моркви в сховищах господарств стрімко скорочуються.

Багато фермерів уже встигли реалізувати закладену на зберігання продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами.

За даними аналітиків, на сьогодні морква в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2022 року. При цьому, українські фермери впевнені, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі. Сподіваючись на це, деякі власники якісної продукції вже прийняли рішення призупинити продажі моркви в очікуванні подальшого подорожчання.

Нагадаємо, раніше аналітики EastFruit повідомляли, що в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору".

Джерело фото: Depositphotos