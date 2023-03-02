Морковь в Украине резко подорожала: какие цены

Украинские производители предлагают морковь от 25 до 30 грн/кг, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"С начала текущей недели украинские производители начали активно повышать отпускные цены на морковь", – говорится в сообщении.

Как отмечается, рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на качественную морковь в условиях ограниченного предложения. Оптовые компании и розничные сети активно закупают эту продукцию, в то время как запасы моркови в хранилищах хозяйств быстро сокращаются.

Многие фермеры уже успели реализовать отложенную на хранение продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам.

По данным аналитиков, на сегодняшний день морковь в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2022 года. При этом украинские фермеры уверены, что тенденция к росту цен в этом сегменте сохранится и дальше. В надежде на это некоторые владельцы качественной продукции уже приняли решение приостановить продажи моркови в ожидании дальнейшего подорожания.

Напомним, ранее аналитики EastFruit сообщали, что в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи "борщового набора".

Источник фото: Depositphotos