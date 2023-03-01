В Украине дорожает белокочанная капуста: какие цены

Украинские производители предлагают белокочанную капусту от 12 до 18 грн/кг, что в среднем вдвое дороже чем неделей ранее.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, повышать цену на хорошо сохранившуюся капусту украинским производителям позволяет сокращение предложения из необорудованных хранилищ, также поддержку ценам оказывает повышение спроса на данный овощ со стороны оптовых компаний.

"Затишье, которое сохранялось на украинском рынке белокочанной капусты уже более двух месяцев, на текущей неделе сменилось стремительным удорожанием данной продукции... Главным фактором повышения цен на белокочанную капусту является ее низкое предложение на рынке и стабильно высокий спрос. По словам производителей, погодные условия текущего сезона губительно отразились на урожайности и качестве капусты", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в Украине уже достигала уровня цен в аналогичный период 2022 года. При этом местные фермеры планируют и дальше предпринимать попытки повысить отпускные цены в этом сегменте.

Напомним, ранее аналитики EastFruit сообщали, что в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи "борщового набора".

Источник фото: Depositphotos