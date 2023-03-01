В Україні дорожчає білокачанна капуста: які ціни

Українські виробники пропонують білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг, що в середньому вдвічі дорожче, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, підвищувати ціну на капусту, що добре збереглася, українським виробникам дозволяє скорочення пропозиції з необладнаних сховищ. Також підтримку цін надає підвищення попиту на даний овоч з боку оптових компаній.

"Затишшя, яке зберігалося на українському ринку білокачанної капусти вже більше ніж 2 місяці, на поточному тижні змінилося стрімким подорожчанням цієї продукції... Головним фактором підвищення цін на білоголову капусту є її низька пропозиція на ринку і стабільно високий попит. За словами виробників, погодні умови поточного сезону згубно позначилися на врожайності та якості капусти", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, на сьогодні вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін в аналогічний період 2022 року. При цьому місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити відпускні ціни в цьому сегменті.

Нагадаємо, раніше аналітики EastFruit повідомляли, що в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору".

Джерело фото: Depositphotos