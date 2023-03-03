Цены на лук бьют новые рекорды: какая стоимость

На рынке Украины сохраняется тенденция роста и без того уже рекордных цен на репчатый лук, обусловленная сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах и стабильно высоким спросом в данном сегменте.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, отпускные цены на репчатый лук сегодня уже озвучиваются в пределах 42-47 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем неделей ранее.

Как отмечают эксперты проекта, спрос оптовых компаний на лук по-прежнему остается достаточно высоким, что позволяет производителям пересматривать цену на свою продукцию в сторону повышения.

Также поддержку ценам оказывает сокращение предложения на рынке, учитывая, что многие крупные хозяйства уже фактически завершили продажи репчатого лука.

Необходимо отметить, что цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в первую неделю марта 2022 года, и является рекордным показателем за всю историю независимости.

"Участники рынка не исключают, что тенденция к подорожанию на эту продукцию сохранится и дальше, а темпы роста цен на лук будут ускоряться по мере сокращения запасов в хранилищах украинских хозяйств", - подчеркивают аналитики.

Напомним, в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи "борщового набора" .

Так, морковь подорожала в среднем на 25% и стоит от 25 до 30 грн/кг.

Также украинские производители предлагают белокочанную капусту от 12 до 18 грн/ кг, что в среднем вдвое дороже чем неделей ранее.