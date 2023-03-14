Эксперт рассказал, почему украинский картофель "проигрывает" на внешних рынках

Украинский картофель, который мог бы быть доступным для экспорта из Украины, не удовлетворяет качественным параметрам ЕС и даже рынкам стран, ранее входивших в СССР.

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Об этом сообщил международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Федор Рыбалко, пишет EastFruit.

Эксперт сообщил, что цены на картофель в Украине самые низкие за последние годы для этого периода времени. В среднем цены на картофель на треть ниже среднего уровня для первой декады марта. Такие цены на картофель из-за того, что в 2022 году Украина, несмотря на войну, смогла собрать высокий урожай картофеля. При этом спрос падает.

"Уже сейчас можно констатировать, что оптовые цены на картофель в Украине в сезоне 2022/23 годов будут рекордно низкими для последних лет и что профессиональные фермеры терпят значительные убытки", - отметил он.

Цены на картофель в соседних Молдове, Польше и Грузии на порядок выше, чем в Украине. Но, украинский картофель "проигрывает" из-за низкого качества.

"При этом "качество" – это вовсе не только "вкус", а то, за что покупатель готов платить хорошую цену: ровные чистые клубни одного сорта, желательно откалиброваны по размеру, без механических повреждений и болезней", - отмечает эксперт.

По его словам, основным рынком сбыта для картофеля из Украины многие годы остается Молдова. Однако даже в Молдову поставляется именно картофель самого высокого качества – чистый, сортовой, упакованный, потому что здесь за него потребители были готовы платить достаточно высокую цену.

Также Украина весь этот сезон пыталась продавать картофель в Грузию, однако продавался он там плохо.

Напомним, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) объявила тендер на закупку и доставку семян картофеля для поддержки уязвимых домохозяйств в сельской местности во время весенней посевной кампании в Украине. Так, семена картофеля будут распределены в девяти наиболее пострадавших областях вдоль линии фронта.