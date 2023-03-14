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Агро
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Эксперт рассказал, почему украинский картофель "проигрывает" на внешних рынках

Эксперт рассказал, почему украинский картофель "проигрывает" на внешних рынках

Украинский картофель, который мог бы быть доступным для экспорта из Украины, не удовлетворяет качественным параметрам ЕС и даже рынкам стран, ранее входивших в СССР.

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Об этом сообщил международный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Федор Рыбалко, пишет EastFruit.

Эксперт сообщил, что цены на картофель в Украине самые низкие за последние годы для этого периода времени. В среднем цены на картофель на треть ниже среднего уровня для первой декады марта. Такие цены на картофель из-за того, что в 2022 году Украина, несмотря на войну, смогла собрать высокий урожай картофеля. При этом спрос падает.

Фото 2 — Эксперт рассказал, почему украинский картофель "проигрывает" на внешних рынках
Инфографика: EastFruit.

"Уже сейчас можно констатировать, что оптовые цены на картофель в Украине в сезоне 2022/23 годов будут рекордно низкими для последних лет и что профессиональные фермеры терпят значительные убытки", - отметил он.

Цены на картофель в соседних Молдове, Польше и Грузии на порядок выше, чем в Украине. Но, украинский картофель "проигрывает" из-за низкого качества.

Фото 3 — Эксперт рассказал, почему украинский картофель "проигрывает" на внешних рынках
Инфографика: EastFruit.

"При этом "качество" – это вовсе не только "вкус", а то, за что покупатель готов платить хорошую цену: ровные чистые клубни одного сорта, желательно откалиброваны по размеру, без механических повреждений и болезней", - отмечает эксперт.

По его словам, основным рынком сбыта для картофеля из Украины многие годы остается Молдова. Однако даже в Молдову поставляется именно картофель самого высокого качества – чистый, сортовой, упакованный, потому что здесь за него потребители были готовы платить достаточно высокую цену.

Также Украина весь этот сезон пыталась продавать картофель в Грузию, однако продавался он там плохо.

Напомним, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) объявила тендер на закупку и доставку семян картофеля для поддержки уязвимых домохозяйств в сельской местности во время весенней посевной кампании в Украине. Так, семена картофеля будут распределены в девяти наиболее пострадавших областях вдоль линии фронта.

Автор:
Нина Комащенко