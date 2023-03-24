Експорт української сої до Європи наближається до 1 млн тонн. Це історичний максимум

Українські компанії у вересні-лютому 2022/23 роках задекларували до експорту 1,9 млн тонн соєвих бобів.

За оцінкою аналітиків, такі обсяги сої є максимальними за останні три сезони. Більше половини (51%) Україна експортувала до країн Євросоюзу. Тож українці продали до ЄС 981 тонну соєвих бобів, що є історичним максимумом для даного напрямку.

Наразі Україна займає третє місце серед постачальників сої Європейського Союзу. Українська частка в загальному обсязі імпорту даної культури регіоном складає близько 13%. Раніше Україна перебувала на четвертій позиції. У вересні-лютому 2021/22 роках цей показник становив усього 4%.

Зазначимо, найбільшим виробником і світовим експортером сої є Бразилія. Тропічний клімат і відносна доступність простору сприяє вирощуванню соєвих бобів і кукурудзи.

У міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що під час посівної 2022 посіяно 335,5 тис. га соєвих бобів. Торік фермери зменшили обсяги посівної ярої кукурудзи і почали переходити на сою, соняшник та інші дешевші культури. У 2022 році, загалом, Україна засіяла на третину менше культур, ніж за попередній рік. Це трапилося через проблеми з логістикою, паливом та технікою.

За попередніми прогнозами, через воєнні дії та замінування земель посівні площі культур цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником - 29 млн га.

В Україні затвердили план розмінування полів для проведення посівної кампанії. За попередніми оцінками, саперам потрібно оглянути понад 470 тисяч 854 гектар земель. Гуманітарне розмінування організують у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Черкаській областях. В плані також йдеться про те, що найбільш економічно обґрунтованим буде зосередити зусилля на розмінуванні першочергових земель сільгосппризначення в Миколаївській та Черкаській областях.