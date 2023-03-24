Экспорт украинской сои в Европу приближается к 1 млн. тонн. Это исторический максимум

Украинские компании в сентябре-феврале 2022/23 года задекларировали к экспорту 1,9 млн тонн соевых бобов.

По оценке аналитиков, такие объемы сои максимальны за последние три сезона. Более половины (51%) Украина экспортировала в страны Евросоюза. Украинцы продали в ЕС 981 тонну соевых бобов, что является историческим максимумом для данного направления.

Украина занимает третье место среди поставщиков сои Европейского Союза. Украинская доля в общем объеме импорта данной культуры регионом составляет около 13%. Ранее Украина находилась на четвертой позиции. В сентябре-феврале 2021/22 года этот показатель составлял всего 4%.

Отметим, что крупнейшим производителем и мировым экспортером сои является Бразилия. Тропический климат и относительная доступность пространства способствуют выращиванию соевых бобов и кукурузы.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что во время посевной 2022 года посеяно 335,5 тыс. га соевых бобов. В прошлом году фермеры снизили объемы посевной яровой кукурузы и начали переходить на сою, подсолнечник и другие более дешевые культуры. В 2022 году в целом Украина засеяла на треть меньше культур, чем за предыдущий год. Это произошло из-за проблем с логистикой, топливом и техникой.

По предварительным прогнозам, из-за военных действий и заминирования земель посевные площади культур в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем - 29 млн га.

В Украине утвержден план разминирования полей для проведения посевной кампании. По предварительным оценкам, саперам нужно осмотреть более 470 тысяч 854 гектара земель. Гуманитарное разминирование организуют в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областях. В плане также говорится, что наиболее экономически обоснованным будет сосредоточить усилия на разминировании первоочередных земель сельхозназначения в Николаевской и Черкасской областях.