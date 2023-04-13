USAID підтримає переробку зернових, олійних та бобових в Україні на 367 мільйонів гривень

Програма USAID АГРО надасть 367 мільйонів гривень для співфінансування проєктів з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо.

Як зазначається у повідомленні організації, очікується, що в межах проєктів виконавці – українські суб'єкти господарювання – надаватимуть мікро-, малим та середнім підприємствам експертну, технічну та фінансову підтримку задля розширення переробки згаданих культур.

"Діяльність буде спрямована переважно на розширення діючих переробних потужностей, що призведе до збільшення виробництва продуктів переробки зернових з вищою доданою вартістю для внутрішнього споживання та експорту", - йдеться у ньому.

Вказано, що конкретні такі заходи можуть включати сприяння створенню осередків розвитку регіональних переробних потужностей, виготовлення товарних партій продукції з високою доданою вартістю, залучення ММСП до розвитку горизонтального та вертикального партнерства.

Також кошти можуть іти на започаткування та/або диверсифікацію переробки, підвищення продуктивності переробних потужностей, впровадження кращих практик, стандартів контролю якості на різних етапах переробки продукції та започаткування або диверсифікацію виробництва біоетанолу чи твердого біопалива з відходів переробки зерна.

"Очікувані результати - запровадити не менше ніж дві нові технології доробки/переробки зерна, збільшити кількість робочих місць, для нових переробних підприємств, створених в межах проєкту, - досягти планових показників виробництва, для переробних підприємств, які вже працюють, - збільшити обсяги виробництва на 20%, розширити асортимент виробництва на 25%, збільшити обсяги продажів на 10% у перший рік", - вказують в USAID АГРО.

Зазначену суму в 367 мільйонів гривень планується надати в межах 20 проєктів терміном впровадження до двох років. Очікується, що сума кожного субгранту буде становити від 10 мільйонів до 36 мільйонів гривень та обговорюватиметься індивідуально.

Реєстрація на передзаявочний онлайн-семінар, який АГРО проведе 3 травня з 11:00-13:00, проводиться до 18:00 2 травня. Кінцевим терміном прийому усіх запитань щодо цього конкурсу є 18:00 8 травня, а кінцевим терміном для подання концепцій першого етапу - 18:00 15 травня.

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