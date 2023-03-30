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Агро
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В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи (ФОТО/ВІДЕО)

Завод із переробки кукурудзи у Черкаській області
Завод буде переробляти 300 тонн кукурудзи на добу. Фото: Facebook Ігоря Табурця

У Черкаській області завершують будівництво заводу, який буде переробляти кукурудзу на експорт після введення в експлуатацію.

Про це в Facebook повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Фото 2 — В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи (ФОТО/ВІДЕО)
Новий завод в Черкаській області спрямований на роботу на експорт. Фото: Facebook Ігоря Табурця

"Познайомлю вас із одним проектом. Це – будівництво потужного заводу з перероблення кукурудзи на Черкащині. Такого рівня – третій у країні", — написав він.

Табурець розповів, що завод спрямований на виробництво продукції з доданою вартістю, але про що саме йдеться, поки що не уточнює.

Завод збудований вже на 85% відповідно до плану. Після запуску він перероблятиме до 300 тонн кукурудзи за добу. Робота підприємства буде направлена на експорт. 

Фото 3 — В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи (ФОТО/ВІДЕО)
У Черкаській області будують завод з переробки кукурудзи, який буде третій в країні такого рівня. Фото: Facebook Ігоря Табурця

"Область не лише має бути сировинною базою, а й виробником власної продукції. Це важливо для нашої економічної міці. Для громади це нові робочі місця та додатковий ресурс на розвиток", — додав Табурець, уточнивши, що планують створити близько 70 робочих місць

Зауважимо, що, за прогнозом Мінагрополітики, у 2023 році аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою. У зв’язку з дорогою логістикою прогнозується скорочення саме посівних площ під кукурудзою на 10-12%.

Автор:
Віта Молодан