В Черкаській області будують завод із переробки кукурудзи (ФОТО/ВІДЕО)

У Черкаській області завершують будівництво заводу, який буде переробляти кукурудзу на експорт після введення в експлуатацію.

Про це в Facebook повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Новий завод в Черкаській області спрямований на роботу на експорт. Фото: Facebook Ігоря Табурця

"Познайомлю вас із одним проектом. Це – будівництво потужного заводу з перероблення кукурудзи на Черкащині. Такого рівня – третій у країні", — написав він.

Табурець розповів, що завод спрямований на виробництво продукції з доданою вартістю, але про що саме йдеться, поки що не уточнює.

Завод збудований вже на 85% відповідно до плану. Після запуску він перероблятиме до 300 тонн кукурудзи за добу. Робота підприємства буде направлена на експорт.

У Черкаській області будують завод з переробки кукурудзи, який буде третій в країні такого рівня. Фото: Facebook Ігоря Табурця

"Область не лише має бути сировинною базою, а й виробником власної продукції. Це важливо для нашої економічної міці. Для громади це нові робочі місця та додатковий ресурс на розвиток", — додав Табурець, уточнивши, що планують створити близько 70 робочих місць.

Зауважимо, що, за прогнозом Мінагрополітики, у 2023 році аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою. У зв’язку з дорогою логістикою прогнозується скорочення саме посівних площ під кукурудзою на 10-12%.