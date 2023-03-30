В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы (ФОТО/ВИДЕО)

В Черкасской области завершают строительство завода, который будет перерабатывать кукурузу на экспорт после ввода в эксплуатацию.

Об этом в Facebook сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Новый завод в Черкасской области направлен на работу на экспорт. Фото: Facebook Игоря Табурца

"Познакомлю вас с одним проектом. Это – строительство мощного завода по переработке кукурузы в Черкасской области. Такого уровня – третий в стране", — написал он.

Табурец рассказал, что завод направлен на производство продукции с добавленной стоимостью, но о чем идет речь, пока не уточняет.

Завод построен уже на 85% в соответствии с планом. После запуска он будет перерабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки. Работа предприятия будет направлена на экспорт.

В Черкасской области строят завод по переработке кукурузы, который будет третьим в стране такого уровня. Фото: Facebook Игоря Табурца

"Область не только должна быть сырьевой базой, но и производителем собственной продукции. Это важно для нашей экономической мощи. Для общества это новые рабочие места и дополнительный ресурс на развитие", - добавил Табурец, уточнив, что планируют создать около 70 рабочих мест .

Заметим, что, по прогнозу Минагрополитики, в 2023 году аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично снизят под зерновыми и кукурузой. В связи с дорогостоящей логистикой прогнозируется сокращение именно посевных площадей под кукурузой на 10-12%.