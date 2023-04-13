USAID поддержит переработку зерновых, масличных и бобовых в Украине на 367 миллионов гривен

Программа USAID АГРО предоставит 367 миллионов гривен для софинансирования проектов по поддержке переработки зерновых, масличных и бобовых культур на продовольственные, кормовые, промышленные продукты и биотопливо.

Как отмечается в сообщении организации, ожидается, что в рамках проектов исполнители – украинские субъекты – будут оказывать микро-, малым и средним предприятиям экспертную, техническую и финансовую поддержку для расширения переработки упомянутых культур.

"Деятельность будет направлена преимущественно на расширение действующих перерабатывающих мощностей, что приведет к увеличению производства продуктов переработки зерновых с более высокой добавленной стоимостью для внутреннего потребления и экспорта", - говорится в нем.

Указано, что конкретные мероприятия могут включать содействие созданию ячеек развития региональных перерабатывающих мощностей, изготовление товарных партий продукции с высокой добавленной стоимостью, привлечение ММСП к развитию горизонтального и вертикального партнерства.

Также средства могут идти на начало и/или диверсификацию переработки, повышение производительности перерабатывающих мощностей, внедрение лучших практик, стандартов контроля качества на разных этапах переработки продукции и начало или диверсификацию производства биоэтанола или твердого биотоплива из отходов переработки зерна.

"Ожидаемые результаты - ввести не менее двух новых технологий доработки/переработки зерна, увеличить количество рабочих мест, для новых перерабатывающих предприятий, созданных в рамках проекта, - достичь плановых показателей производства, для уже работающих перерабатывающих предприятий - увеличить объемы производства на 20%, расширить ассортимент производства на 25%, увеличить объемы продаж на 10% в первый год", – указывают в USAID АГРО.

Указанную сумму в 367 миллионов гривен планируется предоставить в пределах 20 проектов сроком внедрения до двух лет. Ожидается, что сумма каждого субгранта будет составлять от 10 до 36 миллионов гривен и будет обсуждаться индивидуально.

Регистрация на предзаявочный онлайн-семинар, который АГРО проведет 3 мая с 11:00-13:00, проводится до 18:00 2 мая. Конечным сроком приема всех вопросов по этому конкурсу является 18:00 8 мая, а конечным сроком для представления концепций первого этапа – 18:00 15 мая.

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