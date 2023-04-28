Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 28 апреля 2023 уже посеяли 1 млн 368 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что украинские аграрии начали сев сои, в том числе 13 регионов уже посеяли 18,8 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 362,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводителей Сумщины – 70,9 тыс. га.

Всего зерновых и зернобобовых культур уже засеяно 1 млн 368 тыс. га, из которых:

яровой пшеницы – 206,1 тыс. га;

ярового ячменя – 639,0 тыс. га;

гороха – 121,2 тыс. га;

овса – 112,2 тыс. га;

кукурузы – 252,7 тыс. га;

проса – 4,5 тыс. га;

гречихи – 0,33 тыс. га;

других зерновых и зернобобовых – 32 тыс. га.

Кроме того, сев сахарной свеклы проводят аграрии 14 областей, посеяно – 96,1 тыс. га.

Также подсолнечник сеют во всех областях Украины, сейчас посеяно – 490,2 тыс. га.

Отметим, весенняя посевная в Украине набирает обороты. По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует к середине мая расчистить не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.