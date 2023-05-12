В этом году Харьковщина увеличила посевную площадь – насколько выросли показатели

В Харьковской области в этом году засеют на 20% больше площади, чем в 2022 году. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Речь идет о 634 тыс. га земли, которую планируют засеять.

Сейчас аграрии справились с более чем третью работ: уже засеяли более 230 тыс. га посевных площадей.

“К сожалению, более 570 тыс. га посевных площадей области не могут быть задействованы в этом году из-за заминирования оккупантами. Но на полях, которые уже исследованы пиротехниками, посевная происходит”, - написал Олег Синегубов.

В Харьковской области продолжается весенне-посевная кампания, во время которой сеют яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречку и сою.

По информации британской разведки, наиболее пострадавшими от заминирования регионами являются Херсонская и Харьковская области – территории, ранее оккупированные Россией.

Общая площадь загрязненной взрывоопасными предметами части Украины оценивается в 174 тысяч квадратных километров. Фактически непосредственно загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутой площади. Правительство утвердило план разминирования всего 4,7 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

В апреле в Минагрополитики сообщили, что украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории уже посеяли 1 млн 368 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур .

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.