Професія “касир” дуже затребувана і щоб опанувати її, не обов’язково мати вищу освіту. Плануєте розпочати кар'єру касира? Дізнайтеся ключові кроки для успішного старту в професії.
- Що робить касир
- Яка зарплата у касира
- Плюси та мінуси в роботі касира
- Як стати касиром
Що робить касир
Касир - це фахівець, який працює з грошима - приймає, рахує, видає їх. Також касир працює з цінними паперами і документами.
Крім того, касир оформляє документацію, веде касову книгу, здійснює облік і зберігання готівки, а також повинен вміти працювати з касовим апаратом, електронними грошима і банківськими картками.
Яка зарплата у касира
Середня зарплата касира в Україні складає 13 000 грн / міс. У деяких містах країни касир може заробляти від 18 000 грн / міс.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюси та мінуси в роботі касира
|Плюси
|Мінуси
|Попит на ринку праці.
|Іноді потрібно спілкуватись з незадоволеними клієнтами.
|Підвищення кваліфікації.
|Висока відповідальність.
|Робота в комфортних умовах.
|Рутинність.
|“Сидяча” робота.
Як стати касиром
Щоб працювати касиром, не обов’язково мати вищу освіту. Для роботи в деяких компаніях досить закінчити професійне училище, коледж або курси касирів.
Де вчитися на касира
Пропонуємо розглянути курси продавця-касира, завдяки яким можна опанувати цю професію.
Курси продавця-касира
- Навчальний центр “Успіх”.
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Компанія Інвайд.
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На сайті Education.ua можна знайти будь-які курси.
Які навички потрібні для роботи касиром
Ключові навички для роботи касиром можна виділити: математичні знання, відповідальність і стресостійкість. Однак існує й ряд інших навичок, які також необхідні касиру, зокрема:
- Швидкість обслуговування.
- Робота з касовим апаратом.
- Дотримання конфіденційності.
- Контроль за запасами і фінансами.
- Математичні навички.
- Комунікативні навички.
- Порядність.
Ці навички сприяють ефективній та відповідальній роботі касира.