Професія “касир” дуже затребувана і щоб опанувати її, не обов’язково мати вищу освіту. Плануєте розпочати кар'єру касира? Дізнайтеся ключові кроки для успішного старту в професії.

Що робить касир

Касир - це фахівець, який працює з грошима - приймає, рахує, видає їх. Також касир працює з цінними паперами і документами.

Крім того, касир оформляє документацію, веде касову книгу, здійснює облік і зберігання готівки, а також повинен вміти працювати з касовим апаратом, електронними грошима і банківськими картками.

Яка зарплата у касира

Середня зарплата касира в Україні складає 13 000 грн / міс. У деяких містах країни касир може заробляти від 18 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі касира

Плюси Мінуси Попит на ринку праці. Іноді потрібно спілкуватись з незадоволеними клієнтами. Підвищення кваліфікації. Висока відповідальність. Робота в комфортних умовах. Рутинність. “Сидяча” робота.

Як стати касиром

Щоб працювати касиром, не обов’язково мати вищу освіту. Для роботи в деяких компаніях досить закінчити професійне училище, коледж або курси касирів.

Де вчитися на касира

Пропонуємо розглянути курси продавця-касира, завдяки яким можна опанувати цю професію.

Курси продавця-касира

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Які навички потрібні для роботи касиром

Ключові навички для роботи касиром можна виділити: математичні знання, відповідальність і стресостійкість. Однак існує й ряд інших навичок, які також необхідні касиру, зокрема:

Швидкість обслуговування.

Робота з касовим апаратом.

Дотримання конфіденційності.

Контроль за запасами і фінансами.

Математичні навички.

Комунікативні навички.

Порядність.

Ці навички сприяють ефективній та відповідальній роботі касира.