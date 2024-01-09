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Як стати касиром. Ілюстрація: Delo.ua
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Касир

Професія “касир” дуже затребувана і щоб опанувати її, не обов’язково мати вищу освіту. Плануєте розпочати кар'єру касира? Дізнайтеся ключові кроки для успішного старту в професії. 

Що робить касир

Касир - це фахівець, який працює з грошима - приймає, рахує, видає їх. Також касир працює з цінними паперами і документами.

Крім того, касир оформляє документацію, веде касову книгу, здійснює облік і зберігання готівки, а також повинен вміти працювати з касовим апаратом, електронними грошима і банківськими картками.

Яка зарплата у касира

Середня зарплата касира в Україні складає 13 000 грн / міс. У деяких містах країни касир може заробляти від 18 000 грн / міс. 

Плюси та мінуси в роботі касира

Плюси  Мінуси
Попит на ринку праці. Іноді потрібно спілкуватись з незадоволеними клієнтами. 
Підвищення кваліфікації.  Висока відповідальність. 
Робота в комфортних умовах.  Рутинність. 
“Сидяча” робота.

Як стати касиром

Щоб працювати касиром, не обов’язково мати вищу освіту. Для роботи в деяких компаніях досить закінчити професійне училище, коледж або курси касирів. 

Де вчитися на касира

Пропонуємо розглянути курси продавця-касира, завдяки яким можна опанувати цю професію. 

Курси продавця-касира

  1. Навчальний центр “Успіх”
  2. Компанія Інвайд.
  3. На сайті Education.ua можна знайти будь-які курси. 

Які навички потрібні для роботи касиром

Ключові навички для роботи касиром можна виділити: математичні знання, відповідальність і стресостійкість. Однак існує й ряд інших навичок, які також необхідні касиру, зокрема: 

  • Швидкість обслуговування. 
  • Робота з касовим апаратом. 
  • Дотримання конфіденційності.
  • Контроль за запасами і фінансами. 
Фото 2 — Касир
  • Математичні навички. 
  • Комунікативні навички.
  • Порядність. 

Ці навички сприяють ефективній та відповідальній роботі касира. 