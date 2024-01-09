Профессия "кассир" очень востребована и чтобы овладеть ею, не обязательно иметь высшее образование. Планируете начать карьеру кассира? Узнайте ключевые шаги для успешного старта в профессии.

Что делает кассир

Кассир – это специалист, работающий с деньгами – принимает, считает, выдает их. Также кассир работает с ценными бумагами и документами.

Кроме того, кассир оформляет документацию, ведет кассовую книгу, осуществляет учет и хранение наличных денег, а также должен уметь работать с кассовым аппаратом, электронными деньгами и банковскими карточками.

Какая зарплата у кассира

Средняя зарплата кассира в Украине составляет 13 000 грн/мес. В некоторых городах страны кассир может зарабатывать от 18000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе кассира

Плюсы Минусы Спрос на рынке труда. Иногда нужно общаться с недовольными клиентами. Повышение квалификации. Высокая ответственность. Работа в удобных условиях. Рутинность. "Сидячая" работа.

Как стать кассиром

Чтобы работать кассиром, не обязательно иметь высшее образование. Для работы в некоторых компаниях достаточно окончить профессиональное училище, колледж или курсы кассиров.

Где учиться на кассира

Предлагаем рассмотреть курсы продавца-кассира, благодаря которым можно овладеть этой профессией.

Курсы продавца-кассира

Учебный центр "Успех" . Компания Инвайд.

На сайте Education.ua можно найти любые курсы.



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Какие навыки нужны для работы кассиром

Ключевые навыки для работы кассиром можно выделить: математические знания, ответственность и стрессоустойчивость. Однако существует и ряд других навыков, которые также необходимы кассиру, в частности:

Скорость обслуживания.

Работа с кассовым аппаратом.

Соблюдение конфиденциальности.

Контроль за запасами и деньгами.

Математические навыки.

Коммуникативные навыки.

Порядочность.

Эти навыки способствуют эффективной и ответственной работе кассира.