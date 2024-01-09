Профессия "кассир" очень востребована и чтобы овладеть ею, не обязательно иметь высшее образование. Планируете начать карьеру кассира? Узнайте ключевые шаги для успешного старта в профессии.
- Что делает кассир
- Какая зарплата у кассира
- Плюсы и минусы в работе кассира
- Как стать кассиром
Что делает кассир
Кассир – это специалист, работающий с деньгами – принимает, считает, выдает их. Также кассир работает с ценными бумагами и документами.
Кроме того, кассир оформляет документацию, ведет кассовую книгу, осуществляет учет и хранение наличных денег, а также должен уметь работать с кассовым аппаратом, электронными деньгами и банковскими карточками.
Какая зарплата у кассира
Средняя зарплата кассира в Украине составляет 13 000 грн/мес. В некоторых городах страны кассир может зарабатывать от 18000 грн/мес.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе кассира
|Плюсы
|Минусы
|Спрос на рынке труда.
|Иногда нужно общаться с недовольными клиентами.
|Повышение квалификации.
|Высокая ответственность.
|Работа в удобных условиях.
|Рутинность.
|"Сидячая" работа.
Как стать кассиром
Чтобы работать кассиром, не обязательно иметь высшее образование. Для работы в некоторых компаниях достаточно окончить профессиональное училище, колледж или курсы кассиров.
Где учиться на кассира
Предлагаем рассмотреть курсы продавца-кассира, благодаря которым можно овладеть этой профессией.
Курсы продавца-кассира
- Учебный центр "Успех" .
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Компания Инвайд.
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На сайте Education.ua можно найти любые курсы.
Какие навыки нужны для работы кассиром
Ключевые навыки для работы кассиром можно выделить: математические знания, ответственность и стрессоустойчивость. Однако существует и ряд других навыков, которые также необходимы кассиру, в частности:
- Скорость обслуживания.
- Работа с кассовым аппаратом.
- Соблюдение конфиденциальности.
- Контроль за запасами и деньгами.
- Математические навыки.
- Коммуникативные навыки.
- Порядочность.
Эти навыки способствуют эффективной и ответственной работе кассира.