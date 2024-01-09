Как избежать штрафов во время фискализации: ТОП советов для предпринимателей

Довольно часто слова "фискальная касса", "касса", "РРО", "ПРРО" ассоциируются у большинства предпринимателей с дополнительными сложностями, проверками и штрафами. Кажется, что при работе с фискальной кассой новичку очень просто совершить ошибку. Так ли это на самом деле? Рассказывает Иванна Брославская, руководитель продаж "Вчасно.Каса" сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно".

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину для большинства групп предпринимателей действовал мораторий на налоговые проверки и штрафы, связанные с законом о регистраторах расчетных операций (РРО). С 1 октября 2023 мораторий отменили, и, соответственно, налоговая снова может выписывать штрафы. Однако получить штраф за нарушение не так уж и просто. Разберемся что делать, чтобы этого избежать.

Как избежать штрафов: практические рекомендации

Самый первый и наиболее вероятный путь к штрафу – не устанавливать РРО или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО). Здесь можно руководствоваться простым, но ошибочным мнением "лучше не выдавать чеки вообще, чем выдавать, ошибаться и получать штрафы". На самом деле, самая большая ошибка как раз в этой позиции. Сами налоговики отмечают, что в первую очередь будут проверять именно предпринимателей, вообще не использующих кассовый аппарат.

Поэтому, если ваш план заключался в игнорировании требования ставить кассовый аппарат – советуем все же изменить свой подход. В противном случае можно получить штраф в размере 25% за первое нарушение и 50% за повторные нарушения для ФЛП-единщиков, не торгующих рисковыми группами товаров и не являющихся плательщиками НДС. Для всех остальных предпринимателей штраф – 100% за первое нарушение и 150% за повторные.

Чтобы получить любой штраф, необходимо, чтобы состоялась налоговая проверка. Как мы знаем, проверки бывают камеральные (здесь кассовую дисциплину не проверяют), фактические и документальные (плановые и внеплановые). Вероятнее всего для большинства на данный момент именно фактическая проверка. Чтобы ее не спровоцировать и в результате не получить штраф, нужно соблюдать ряд правил.

Как избежать проверок? Во-первых, нужно принять за привычку выдавать чеки на все продажи (исключение могут составлять только оплаты, полученные непосредственно на расчетный счет) в момент передачи товара.

Забудьте о том, чтобы проводить чеки вечером или по настроению. Получили деньги, передали товар – и вместе с ним чек. В противном случае ваш покупатель может пожаловаться на отсутствие чека в чат-бот или на горячую линию налоговой. Это навлечет на вас налоговую проверку и в дальнейшем – наложение штрафа.

Другая ошибка, которую не стоит допускать, чтобы не спровоцировать проверку – открывать смену, когда нет продаж. Такие нулевые изменения могут казаться подозрительными для вашего контролирующего органа и вызвать визит инспектора.

Закрывайте смену своевременно. Если у вас несколько раз случится форс-мажор, и вы не сможете послать отчет в налоговую не позднее 24 часов с момента открытия смены, это не катастрофа. Штраф за такое нарушение – 510 грн, и такую ошибку можно обнаружить только во время проверки. А вот системное несвоевременное закрытие смены привлечет внимание контролирующих органов, и с большой вероятностью проверка случится.

Еще одно действие, провоцирующее проверку и наложение штрафа - выдача чека с видом оплаты "Наличные на сумму от 50 тыс. грн для физлица и 10 тыс. грн для юрлица". В данном случае штраф – 1700 грн. Поэтому следите, выбирайте кассовое решение, которое убережет вас от такой ошибки. Некоторые программные РРО имеют запрограммированное ограничение на такие операции и не позволят вам ошибиться.

Неверные реквизиты в чеке, их отсутствие или несоответствие требованиям закона – едва ли не самая распространенная проблема, на которую обращают внимание налоговики. Чеки с неправильными реквизитами считаются недействительными и приравниваются к невыданным чекам.

Обязанность следить за соответствием реквизитов в большинстве случаев лежит на вашем провайдере программных РРО (или сервисном центре РРО). Именно провайдер обязан следить за актуальными требованиями законодательства, предупредить вас о таких изменениях и поддерживать продукт в соответствии с нормами законодательства. Если вы продаете акцизные товары, позаботьтесь о передаче штрих кода акцизной марки к чека, ведь их отсутствие – это дополнительный штраф в размере 5100 грн за каждое нарушение. То же касается и кода УКТ ВЭД.

Как поступить, если проверка все же произошла?

Далее следует упомянуть товарный учет. Если случилась какая-либо налоговая проверка, инспекторы будут гарантированно проверять наличие первичных документов на товары, которые вы реализуете в торговой точке. Поэтому, если вы обязаны вести товарный учет (а именно вы являетесь ФЛП плательщиком НДС или на общей системе налогообложения, или реализуете товары рисковых групп) - позаботьтесь о наличии документов, подтверждающих законное приобретение этих товаров. Сохраняйте накладные, чеки покупки, акты закупки, таможенные декларации и т.д. Отсутствие первичных документов повлечет за собой штраф на сумму двойной стоимости всех товаров, на которые отсутствуют первичные документы.

Что касается сложной кассовой дисциплины – для ФЛП она отсутствует, при использовании ПРРО отсутствует также необходимость вести книгу КОРО и ответственность за несовпадение фактического остатка наличных денег в кассе.

Как видим, чтобы получить штраф, нужно спровоцировать проверку, а для этого нужно попасть в так называемый черный список налоговиков.