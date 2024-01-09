Як уникнути штрафів під час фіскалізації: ТОП порад для підприємців

Досить часто слова “фіскальна каса”, “каса”, “РРО”, “ПРРО” асоціюються у більшості підприємців з додатковими складнощами, перевірками і штрафами. Здається, що під час роботи з фіскальною касою новачку дуже просто зробити помилку. Чи так це насправді? Розповідає Іванна Брославська, керівниця продажів “Вчасно.Каса” сервісу цифрових рішень для бізнесу “Вчасно”.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну для більшості груп підприємців діяв мораторій на податкові перевірки і штрафи, пов’язані з законом про реєстратори розрахункових операцій (РРО). З 1 жовтня 2023 року мораторій скасували, і, відповідно, податкова знову може накладати штрафи. Проте, отримати штраф за порушення не так вже й просто. Розберемося що робити, щоб цього уникнути.

Як уникнути штрафів: практичні рекомендації

Найперший і найбільш відрогідний шлях до штрафу - не встановлювати РРО чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО). Тут можна керуватися простою, але помилковою думкою “краще не видавати чеки взагалі, ніж видавати, помилятися і отримувати штрафи”. Насправді, найбільша помилка якраз в цій позиції. Самі податківці зауважують, що насамперед перевірятимуть саме підприємців, які взагалі не використовують касовий апарат.

Тому, якщо ваш план полягав в ігноруванні вимоги ставити касовий аппарат - радимо все ж змінити свій підхід. В іншому випадку можна отримати штраф у розмірі 25% за перше порушення, і 50% за повторні порушення для ФОП-єдинників, що не торгують ризиковими групами товарів і не є платниками ПДВ. Для усіх інших підприємців штраф - 100% за перше порушення і 150% за повторні.

Щоб отримати будь-який штраф необхідно, щоб відбулась податкова перевірка. Як ми знаємо, перевірки бувають камеральні (тут касову дисципліну не перевіряють), фактичні, та документальні (планові та позапланові). Найвірогідніша для більшості на даний момент саме фактична перевірка. Щоб її не спровокувати і в результаті не отримати штраф, потрібно дотримуватися деяких правил.

Як уникнути перевірок? По-перше, потрібно взяти за звичку видавати чеки на всі продажі (виняток можуть становити лише оплати, одержані безпосередньо на розрахунковий рахунок) в момент передачі товару.

Забудьте про те, щоб проводити чеки ввечері або за настроєм. Отримали гроші, передали товар - і разом з ним чек. В іншому випадку, ваш покупець може поскаржитись на відсутність чека у чат-бот податкової або на гарячу лінію. Це провокує на вас податкову перевірку і в подальшому - накладання штрафу.

Інша помилка, якої не варто допускати, щоб не спровокувати перевірку - відкривати зміну, коли немає продажів. Такі нульові зміни можуть здаватися підозрілими для вашого контролюючого органу і викликати за собою візит інспектора.

Закривайте зміну своєчасно. Якщо у вас декілька разів трапиться форс-мажор, і ви не зможете надіслати звіт до податкової не пізніше 24 годин з моменту відкриття зміни, - це не катастрофа. Штраф за таке порушення - 510 грн, і таку помилку можна виявити лише під час перевірки. А от системне несвоєчасне закриття зміни приверне увагу контролюючих органів, і з великою вірогідність перевірка-таки станеться.

Ще одна дія, що провокує перевірку і накладання штрафу - видача чека з видом оплати “Готівка на суму від 50 тис. грн для фізособи і 10 тис. грн для юрособи”. У даному випадку штраф - 1700 грн. Тому слідкуйте, обирайте касове рішення, що вбереже вас від такої помилки. Деякі програмні РРО мають запрограмоване обмеження на такі операції і не дозволять вам помилитися.

Невірні реквізити у чеку, їх відсутність або невідповідність вимогам закону - мало не найрозповсюдженіша проблема, на яку звертають увагу податківці. Чеки з неправильними реквізитами вважаються недійсними і прирівнюються до невиданих чеків.

Проте, обов’язок слідкувати за відповідністю реквізитів, у більшості випадків, лежить на вашому провайдері програмних РРО (або сервісному центрі РРО). Саме провайдер зобов'язаний слідкувати за актуальними вимогами законодавства, попередити вас про такі зміни і підтримувати продукт відповідно до норм законодавства. Якщо ви продаєте акцизні товари, подбайте про передачу штрих коду акцизної марки до чека, адже їх відсутність - це додатковий штраф у розмірі 5100 грн за кожне порушення. Те ж саме стосується і коду УКТ ЗЕД.

Як діяти, якщо перевірка все ж сталася?

Далі варто згадати товарний облік. Якщо вже сталася будь-яка податкова перевірка, інспектори гарантовано перевірятимуть наявність первинних документів на товари, які ви реалізуєте у торговій точці. Тому, якщо ви зобов'язані вести товарний облік (а саме ви є ФОП платник ПДВ або на загальній системі оподаткування, або реалізуєте товари ризикових груп) - подбайте про наявність документів, що підтверджують законне набуття цих товарів. Зберігайте накладні, чеки покупки, акти закупівлі, митні декларації тощо. Відсутність первинних документів потягне за собою штраф на суму подвійної вартості усіх товарів, на які відсутні первинні документи.

Що стосується складної касової дисципліни - для ФОП вона відсутня, при використанні ПРРО відсутня також потреба вести книгу КОРО та відповідальність за неспівпадіння фактичного залишку готівки у касі.

Як бачимо, щоб одержати штраф - потрібно спровокувати перевірку, а для цього потрібно потрапити у так званий чорний список податківців.