Какие профессии будут востребованы в 2024 году

Delo.ua опросило представителей бизнеса отдельных отраслей и экспертов по рынку труда, чтобы узнать, специалисты каких профессий будут востребованы в 2024 году, а также о дефицитных специальностях и навыках специалистов.

Согласно результатам исследования ManpowerGroup, в 2024 году глобальный дефицит талантов будет составлять 75%, ведь работодатели утверждают, что им трудно найти талантливых специалистов с необходимыми навыками, в частности, в области IТ и данные, инженерия, продажи и маркетинг, логистика. А также специалистов, которые могут в работе использовать ИИ.

Глобальный опрос также показал, что в I квартале 2024 года 42% работодателей планируют нанимать людей. Если говорить об Украине, согласно данным исследования ЕВА, 40% опрошенных работодателей в 2024 году планируют увеличить штат. В 2023 году этот показатель достиг 19%. В то же время, Work.ua опросил работодателей, в результате которого стало известно, что 55% респондентов планируют увеличить количество сотрудников в следующем году.

В 2023 году изменения на рынке труда происходили под влиянием сезонных факторов, говорит редактор Work.ua Евгения Кузенкова. К примеру, весной работодатели активно ищут садоводов и дизайнеров интерьеров. Ближе к лету растет спрос на строителей, арматурщиков, монтажников. В преддверии нового учебного сезона активнее ищут педагогов. Осенью, считающейся "высоким сезоном" для бизнеса, растет спрос на маркетологов, пиарщиков, офис-менеджеров.

"Та же тенденция, вероятно, сохранится в 2024 году. А это значит, что и работодатели, и искатели могут опираться на определенные прогнозы", - говорит Евгения.

Тенденция последних месяцев – наибольшее количество вакансий работодатели размещают в категории "Рабочие специальности, производство". Предыдущий бессменный лидер, категория "Сфера обслуживания", которая уже второй месяц занимает второе место. При этом среди вакансий на платформе Work.ua, на которые работодатели получают наименьшее количество отзывов, это специфические рабочие профессии: штамповщик, горняк, порезчик, жестянщик. Учитывая эту тенденцию, в Work.ua прогнозируют, что высокий спрос на рабочие специальности сохранится и в 2024 году.

Еще одна тенденция – стабильно высокий спрос на медиков. В ноябре 2023 количество вакансий органично уменьшилось после бума предложений работы в октябре. Этот спад был пропорционален во всех категориях, кроме "Медицина, фармацевтика", где количество вакансий не изменилось.

"Именно врачи – основной дефицит рынка труда. Наименьшее количество отзывов работодатели получают от эндоскопистов, эндокринологов, гастроэнтерологов”, - отмечают эксперты Work.ua.

Наименее дефицитны профессии, по которым возможна дистанционная работа. Ведь именно на вакансии с удаленной работой соискатели отзываются в 5 раз чаще, чем на работу офлайн. Особенно высока конкуренция на IT-профессии: верстальщик, Front-end программист, вебдизайнер, тестировщик, JavaScript-программист.

Востребованные профессии в IТ

Основатель и CEO рекрутингового агентства 4TEAM, соучредитель и бывший CEO Закарпатского IТ Кластера Жанна Капица считает, что самыми популярными профессиями в Украине на ближайшие годы останутся специалисты разных направлений в области IT/tech.

Во-первых, роль технологий и IТ в приближении победы Украины и в плане восстановления страны очень велика. Практически в каждой отрасли потребуются IT-технологии. Во-вторых, многие профессии нуждаются в многолетнем обучении в университетах. Одновременно вход в IT-сектор сравнительно быстр – для джуниора иногда достаточно закончить качественные курсы. И в завершение: единственная сфера экономики, не испытавшая стагнации во время войны – это технологические компании.

В этом секторе уже появилось и еще появятся много новых для Украины отраслей, профессий и вакансий. Например, сейчас много запросов на операторов дронов, есть и другие специальности, которые стремительно становятся популярными: разработчики дронов, специалисты по искусственному интеллекту, специалисты по кибербезопасности.

Жаль, что именно при таких обстоятельствах, но у Украины сейчас есть наибольший опыт в разработке и использовании military и defence tech продуктов. Поэтому активно создаются стартапы в этих сферах для развития военных инноваций. Жанна Капица Основатель и CEO рекрутингового агентства 4TEAM, соучредитель и бывший CEO Закарпатского ИТ Кластера

Среди перспективных направлений – дроны, роботизированные наземные платформы, искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба, спутниковая связь, система ситуационной осведомленности, защита неба и т.д.

Таким образом на рынке могут потребоваться следующие профессии:

инженеры разработки и усовершенствования военной техники;

специалисты по авиационных технологиям для производства и обслуживания боевых самолетов и дронов;

специалисты по оружеведению и бронетехнике;

специалисты по кибербезопасности для защиты военных систем от кибератак;

программисты и инженеры, разрабатывающие программное обеспечение для военных нужд;

аналитики и консультанты по безопасности для прогнозирования угроз и разработки мер безопасности.

Также будет большим спросом на специалистов в секторе health tech:

разработчиков бионических и киберпротезов (специалист, который будет создавать натуральные человеческие ткани и сочетать их с протезами для дальнейшей имплантации);

диджитал-терапевтов (помощь онлайн), IT-врачей (специалист, создающий программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования);

молекулярные биологи (специалист, разрабатывающий на молекулярном уровне разные лекарства).

Жанна также считает, что автоматизация и роботизация найдут широкое применение в медицинской практике, особенно в хирургии и в изготовлении медицинских материалов. Устройства и сенсоры для отслеживания здоровья обеспечат новый уровень связи между пациентами и врачами, искусственный интеллект будет особенно уместен в диагностике.

Поэтому в будущие годы инженеры по искусственному интеллекту (ИИ) играют важную роль в разработке и внедрении технологий, связанных с машинным обучением, обработкой природного языка, компьютерным зрением и другими отраслями искусственного интеллекта. И также IoT-инженеры (инженеры в области интернета вещей, создающих сети физических устройств, где передача данных осуществляется без участия человека).

Для работы специалистам потребуются знания машинного и обучения, NLP-технологий, компьютерного зрения, интернета вещей, больших данных и работы с ними, разработки и оптимизации моделей и т.д.

Также думаю, что инженеры по облачным технологиям приобретут даже больший спрос. Эти специалисты уже играют важную роль в разработке, внедрении и поддержке инфраструктуры облачных вычислений, и эта тенденция должна остаться. Жанна Капица Основатель и CEO рекрутингового агентства 4TEAM, соучредитель и бывший CEO Закарпатского ИТ Кластера

Для работы понадобятся знания основных облачных платформ (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud и др.), виртуализации (VMware, Hyper-V и KVM), контейнеризации (Docker и Kubernetes), сетевых технологий в контексте облачных вычислений, включая виртуальные частные облака (VPC, VPN и CDN), DevOps и т.д.

Что касается помощи свитчерам, особенно военным и ветеранам, по словам Жанны Капицы, будет активно развиваться карьерное консультирование, приобретет массовость применения глубинной психодиагностики личности, что помогает определить те сферы деятельности, где человек будет эффективно развиваться и достигать результатов.

HR-директор Mitgo Group в Украине Виктория Федусенко добавила, что в следующем году возрастет спрос на контент-маркетологов, поскольку создание высококачественного контента приобретает все большую ценность для успешной реализации стратегии маркетинга.

Также будут востребованы аналитики веб-данных, работа которых необходима для принятия решений по эффективности маркетинговых интернет-кампаний. А также опытные менеджеры по привлечению клиентов и развитию бизнеса со знанием иностранных языков есть и будут востребованы и дефицитными специалистами в 2024 году .

Поскольку компания активно масштабирует свои бизнесы на международном рынке, мы всегда в поиске менеджеров по привлечению клиентов с опытом в Martech сфере, свободно владеющих английским и другими иностранными языками. К сожалению, таких специалистов немного на рынке и они всегда являются наиболее востребованными и дефицитными, особенно в нынешних реалиях кадрового голода в Украине. Виктория Федусенко HR-директор Mitgo Group в Украине.

Дефицит кадров в ритейле

Заместитель Генерального директора по управлению персонала Эко Маркет Людмила Черноморец прогнозирует в 2024 году рост дефицита кадров в сфере ритейла. В основном это касается квалифицированных работников, независимо от их специализации.

Мы уже наблюдаем высокую конкуренцию на рынке как в отношении условно офисных позиций, таких как IT-работники, коммерческие менеджеры, технологи, так и в отношении позиций на местах – пекари, обрушители мяса, повара. И, к сожалению, до завершения войны мы не видим предпосылок для перемен. Людмила Черноморец Заместитель Генерального директора по управлению персоналом Эко Маркет

По ее словам, сейчас рынок ритейла работает над поиском решений. К примеру, ЭКО МАРКЕТ исходит из ситуации благодаря развитию внутренних программ по повышению квалификации сотрудников и изменению гендерного состава.

"Считаю, что вторая составляющая скоро станет общим трендом для всей отрасли, и для этого еще предстоит много изменений. К примеру, наша сеть ведет активную работу с контрагентами, в том числе с поставщиками, по уменьшению размера упаковок. В странах ЕС такая практика уже привычная и позволяет людям на складах или в магазинах тратить меньше усилий", - говорит Людмила.

Например, мешок с сахаром разбивается на упаковку по 5-10 кг, с которыми гораздо легче и удобнее работать. Благодаря этому сети могут привлекать больше женщин и людей с инвалидностью на вакансии грузчиков, упаковщиков и т.д.

Она добавила, что общей задачей бизнеса и государства на 2024 год и последующие годы будет интеграция в мирную жизнь украинских защитников и защитниц, которые в результате получили очень серьезные ранения. Например, в Эко Маркет уже работают над расширением перечня вакансий для людей с инвалидностью, развивают доступность и безбарьерность сети.

"Однако акцентирую, что без поддержки государства, без создания им соответствующих условий, таких как предоставление льгот, изменения законодательства и т.п., только одному бизнесу будет очень трудно самостоятельно сделать нашу страну действительно доступной для всех", - резюмировала Людмила.

Ведь поддержка защитников и защитниц – это комплексный процесс, в который государство должно быть также вовлечено и стимулировать всех других игроков двигаться по этому направлению, чтобы ускорить изменения.